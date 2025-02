Em fórum, Fundesporte anunciará calendário de eventos esportivos em MS

A Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) apresentará nesta sexta-feira (7) e no sábado (8), o calendário de eventos esportivos para Mato Grosso do Sul ao longo deste ano.

A divulgação acontecerá em meio ao 5° Fórum Estadual de Políticas Públicas de Esporte e Lazer - Encontro Estadual de Gestores Esportivos 2025.

O objetivo desse encontro não é apenas divulgar as datas e eventos importantes, mas detalhar as ações e metas previstas para este ano. O fórum contará com a presença dos gestores dos 79 municípios do Estado.

O evento tem como principal foco técnicos, profissionais de educação física, gestores esportivos, presidentes de federações e associações, e comunidade esportiva.

O evento acontecerá no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande. O início do fórum acontece às 14h, mas antes, haverá credenciamento para os participantes.

