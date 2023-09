Em memória a Eliza Samudio, avó pede que carreira de Bruninho seja ligada à mãe

Durante a última semana, viralizou nas redes sociais um pedido comovente e a carta publicada por Sônia Moura, mãe de Eliza Samudio e avó de Bruninho, de 13 anos. A mulher pediu que o garoto, que vem se destacando na posição de goleiro nas categorias de base do Athletico Paranaense, seja ligado apenas pela lembrança de sua mãe.

Sônia, além de avó, é tutora legal de Bruninho e cuida especialmente do andamento dos processos que envolvem o garoto, principalmente no assunto pensão.

O apelo também foi endereçado para a imprensa, de modo geral, para que a carreira do neto não esteja ligada a imagem de Bruno, ex-goleiro, e pai do adolescente.

Na carta publicada por Sônia, ela enfatiza que o principal pedido neste momento é que seu neto e jogador de futebol seja citado como filho de Eliza Samudio. A solicitação é uma forma de proteger Bruninho e honrar a memória da filha.

"Carta aberta à imprensa. Na condição de avó e tutora legal de Bruninho, eu Sônia Moura, venho por meio deste solicitar à toda a imprensa e veículos de comunicação que toda e qualquer nota em referência ao meu neto e jogador de futebol na posição de goleiro, seja citado como filho de Eliza Samudio!!! O pedido ético se faz, obviamente, pelo respeito a minha filha e em especial proteção ao meu neto, que não precisa ser alvo de matérias que resgatem o caso de repercussão social. Certa de ser compreendida, desde já agradeço. Atenciosamente, Dona Sônia Moura, mãe de Eliza Samudio", escreveu.

Eliza Samudio foi assassinada no ano de 2010 e seu corpo nunca foi encontrado. Ela teve um relacionamento com o ex-goleiro Bruno e de pronto, ele não queria assumir a criança, pois era goleiro titular do Flamengo.

Porém, em julho de 2012, a decisão da Justiça do Rio reconheceu o ex-atleta como pai da criança. Atualmente, por ser condenado pelo crime contra Eliza, Bruno cumpre a pena liberdade condicional.

