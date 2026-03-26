Em reta final de preparaÃ§Ã£o para Copa, Brasil encara a FranÃ§a em amistoso

A Seleção Brasileira enfrenta a França, nesta quinta-feira (26), no Gillette Stadium, em Boston, em partida amistosa que marca o início da fase final de preparação para a próxima Copa do Mundo, que será disputada no México, no Canadá e nos Estados Unidos.

O duelo que acontece às 16h, no horário de Mato Grosso do Sul, é o primeiro compromisso do Brasil neste ano - o próximo, será dia 31 março contra a Croácia. A partida terá transmissão ao vivo de TV Globo, SporTV, GE TV (YouTube) e no Globoplay.

Diante dos franceses o Brasil tem um desfalque certo, o zagueiro Marquinhos, que está com dores na região do quadril. Quem pode receber uma oportunidade na posição é Ibañez, do Al Ahli.

Com isso, uma possível formação para medir forças com a França é: Ederson; Wesley, Ibañez, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Raphinha, Matheus Cunha, Vinicius Júnior e Martinelli.

No jogo, a Seleção irá vestir pela primeira seu novo segundo uniforme, que apresenta cor azul e foi desenvolvido em parceria com a Jordan Brand. Esta é a primeira vez que a marca estará em um uniforme de seleção nacional.

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