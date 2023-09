Escolinha Bayer da Capital é campeã estadual de Futsal sub-9

O Campeonato Estadual de Futsal Sub-9 de Mato Grosso do Sul encerrou com a vitória da Escolinha Bayern de futsal de Campo Grande no último fim de semana na cidade de Anastácio e agora vai representar o estado na Taça Brasil sub-10 em 2024.

O torneio oficial organizado pela Federação de Futsal de Mato Grosso do Sul e avalizado pela CBFFS contou com 10 times. O selecionado do Bayern na fase de grupo ,venceu os anfitriões Anastácio por 15 x 0, seguidos de um empate de 0 x 0 contra escolinha Chelsea e uma vitória de 5 x 1 na escolinha Pato.

Na fase do mata-mata, Bayern conseguiu uma vitória expressiva de 8 x 2 contra o Arena Premier nas quartas, seguido de um jogaço novamente contra os rivais da escolinha Chelsea, vencendo por 5 x 1.

A grande final contra a equipe do Pelezinho, foi uma oportunidade de revanche, já que ano passado os dois times se enfrentaram na final do sub 8, tendo o Pelezinho levado a melhor em 2022. Escolinha Bayern garantiu uma vitória inquestionável de 8 x 4.

Com a vitória do campeonato o time comandado pelos treinadores João Marcos e Elcio Papa irá representar o Mato Grosso do Sul na Taça Brasil ano que vem.

