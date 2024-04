Esperança da França para as Olimpíadas cai durante apresentação

O vice-campeão mundial de salto ornamental, e esperança francesa para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, Alexis Jandard, perdeu o equilíbrio, escorregou e caiu na piscina durante a inauguração do Centro Aquático dos Jogos Olímpicos.

O episódio aconteceu hoje (04). Ele estava se apresentando ao lado de outros saltadores, até que levou o tombo e não completou o salto de apresentação. O atleta ficou com alguns arranhões nas costas.

O vídeo da queda viralizou nas redes sociais. O caso aconteceu na presença do presidente da França, Emmanuel Macron, que estava acompanhado de outras autoridades.

Le plongeur Alexis Jandard perd l’équilibre lors de son plongeon et chute dans l’eau pendant l’inauguration du centre aquatique olympique de Saint-Denis.

pic.twitter.com/olaxrhAZWz — GOSSIP ROOM (@GossipRoomOff) April 4, 2024

