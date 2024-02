Estádio Jacques da Luz recebe melhorias na iluminação e no campo de futebol

Saiba Mais Esportes Operário de Campo Grande estreia na Copa do Brasil 2024 nesta quarta-feira

O jogo do Operário Futebol Clube contra o Operário Ferroviário, do Paraná, que acontecerá na noite desta quarta-feira (28), irá marcar a ativação da nova iluminação do estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, em Campo Grande. A partida é a estreia do Galo na primeira fase da Copa do Brasil.

A Prefeitura, por meio da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), trocou os 90 refletores que estavam com lâmpadas queimadas e fez a manutenção de todo o sistema de iluminação do estádio.

“Mais uma vez as equipes se empenharam ao máximo em fazer as entregas à população e tanto os torcedores quanto os jogadores terão o estádio Jacques da Luz com uma iluminação de qualidade. Também foram realizadas manutenções na estrutura do campo de futebol da Moreninha 2, para que os moradores possam desfrutar da melhor maneira desse espaço importante para o lazer e integração da comunidade”, afirmou o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli.

No ano passado, o Parque Jacques da Luz já havia recebido investimentos na área da iluminação pública, por meio de parceria com a Energisa. Foi executado o projeto de eficiência energética, com o objetivo de oferecer aos usuários e moradores da região um sistema de iluminação mais eficiente, econômico e com uso de tecnologia sustentável, com a substituição das luminárias convencionais pelas modernas que usam tecnologia LED.

Moreninha II

A revitalização do campo de futebol da Moreninha II, anunciada no fim do mês de janeiro deste ano, já está sendo executada. As árvores no entorno estão sendo podadas e o espaço terá iluminação, reivindicada há tempos pela comunidade.

“Nós estamos muito felizes, é um feito histórico. Este é o pontapé inicial para a realização de um sonho. O campo existe desde 1982 e esta é a primeira vez que receberemos esse tipo de equipamento nesse espaço tão importante para nossa região”, afirmou o presidente da Associação dos Moradores da Moreninha II, Valmir de Jesus Lopes.

Durante o evento, a prefeita Adriane Lopes destacou que a administração municipal tem dado atenção ao esporte nos bairros, pois ele é uma ferramenta importante para o desenvolvimento das crianças, e com a iluminação as praças esportivas se tornam um importante espaço de lazer e integração das famílias e da comunidade.

