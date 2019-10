F1 cancela atividades de sábado devido à chegada de supertufão

A natureza pode ser um empecilho no que se refere aos fenômenos naturais aliado a algumas atividades. Foi pela chegada do supertufão Hagibs, no Japão, que os treinos de classificação para a Fórmula 1, que ocorreriam no sábado, tiveram que ser cancelados. O treino ocorrerá no domingo.

Os treinos livres estão mantidos. No horário local, o treino classificatório ocorrerá no domingo às 10h (22h no horário de Brasília) e a corrida se manteve para às 14h10, no horário de Brasília, 2h10.

Segundo o comunicado, o autódromo de Suzuka estará fechado para público e imprensa. Os organizadores monitoraram de perto o supertufão, que está se aproximando do Japão e deve impactar fortemente Suzuka na tarde de sábado, trazendo ventos e chuvas extremos.

Os pilotos esperavam por uma decisão "clara" e desejavam que fosse tomada nesta sexta-feira, bem antes do impacto esperado. A justificativa dos organizadores foi baseada no “impacto previsto” e foi feito “no interesse da segurança dos espectadores, competidores e todos” na pista.

"Se for esse o caso, não acho seguro estar na pista, nas arquibancadas ou em qualquer outro lugar do autódromo. Acho que não há motivo para discutir isso. Acredito que eles tomarão a melhor decisão. Obviamente, um tufão pode mudar de direção e assim por diante, mas até agora parece que está chegando aqui", disse o francês Romain Grosjean, piloto da Haas e diretor da Associação de Pilotos de GPs.

Daniel Ricciardo, da Renault, concorda: "Na sexta-feira, em algum momento, eles devem tomar uma decisão. Não dá para esperar até sábado. Acho que eles entenderão o suficiente sobre o que vai acontecer, então acho que sexta à noite é o suficiente”.

Esta será a 35ª edição do GP do Japão de F1. No mundial desde 1976, foram realizadas 30 corridas em Suzuka e quatro em Fuji. Mario Andretti, de Lotus, foi o primeiro vencedor.

