Equipe campo-grandense vence corrida em Interlagos

A equipe campo-grandense venceu no último sábado (7), a quinta etapa do Império Endurance Brasil, no Autódromo Internacional de Interlagos, em São Paulo.

A bordo do protótipo AJR #65, os pilotos vencedores, José Ribeiro e Nilson Ribeiro, saíram na frente na classificação geral e na classe P1, seguido da dupla Daniel Serra e Chico Longo com a Ferrari GT3 #19 que disputaram em pista com Ricardinho Mauricio e Marcel Visconde, no Porsche GT3 #55 que fecharam o TOP3 geral.

Nilson Ribeiro disse ao JD1 Notícias que vem ganhando espaço entre os amantes da velocidade e explicou que essa categoria, em especial os motores, tem como padrão serem V8 [motor em formato V, com 8 cilindros].

O integrante da equipe acrescenta que a categoria costuma ter corridas longas e que são necessário dois pilotos em cada equipe, exigindo assim uma estratégica articulada. “Pra nós é um orgulho imenso trazer a vitória para Campo Grande, o potencial automobilístico tem que ser reconhecido”, afirma.

Nilson destacou que seu maior orgulho é dividir espaço na equipe com seu filho, que foi recordista em Tarumã, Rio Grande do Sul, Curitiba, Santa Cruz do Sul e Londrina. “Nossa Vitória foi maravilhosa pois chegamos com uma volta de vantagem sobre o renomado piloto Internacional Daniel Serra”, disse.

Veja abaixo como ficou a classificação geral da prova do último sábado:





