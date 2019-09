Vettel vence em Singapura e quebra jejum de 22 corridas

Acabou o jejum de vitórias de Sebastian Vettel na Fórmula 1. Depois de 22 corridas, finalmente o alemão da Ferrari voltou a vencer, neste domingo (22), em Singapura.

Vettel chegou ao triunfo com uma estratégia eficaz ao ser o primeiro dos líderes a fazer o pit stop, e, com pneus novos, levar a melhor sobre Charles Leclerc e Lewis Hamilton, que chegaram a liderar mas perderam suas posições.

Numa corrida com três entradas do safety car, o alemão administrou a distância para Leclerc para vencer pela primeira vez desde a corrida da Bélgica, ainda no ano passado. Com Leclerc em segundo lugar, a Ferrari faturou sua primeira dobradinha desde o GP da Hungria de 2017.

Além disso, é a primeira vez que a Ferrari vence três corridas consecutivas desde a temporada de 2008, quando Kimi Raikkonen e Felipe Massa deram à equipe italiana quatro vitórias seguidas.

Max Verstappen, que parou na mesma volta que Vettel, completou o pódio em terceiro lugar, enquanto os dois pilotos da Mercedes vieram a seguir, com Hamilton em quarto e Valtteri Bottas em quinto.

No campeonato, agora o inglês soma 296 pontos, 65 a mais do que o finlandês Bottas, enquanto Leclerc e Verstappen estão empatados com 200 pontos, e Vettel soma 194.

Também pontuaram, da sétima à décima colocações, Alexander Albon (RBR), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (STR), Nico Hulkenberg (Renault) e Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).

A próxima corrida será realizada já no próximo fim de semana, em Sochi, na Rússia.

