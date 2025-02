FC Pantanal libera entrada gratuita para mulheres em campanha contra violência

Em uma ação inédita no futebol sul-mato-grossense, o FC Pantanal anunciou a entrada gratuita para mulheres na partida contra o Aquidauanense, válida pela 7ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

O jogo acontece no próximo domingo (16), às 16h, no Estádio das Moreninhas, em Campo Grande. A iniciativa faz parte de uma campanha de conscientização contra a violência doméstica.

A decisão do clube ocorre apenas dois dias após o assassinato da jornalista Vanessa Ricarte, de 42 anos, morta a facadas pelo ex-noivo na Capital. "Aderimos à campanha do Poder Público e da Federação de Futebol contra o feminicídio. É uma forma de ver as mulheres torcerem de forma segura e trazê-las para o estádio. Todas são bem-vindas!", afirmou o presidente do clube, Gilmar Ribeiro.

Os ingressos para a partida custam R$ 20 (inteira), com meia-entrada garantida para idosos, estudantes, jovens de baixa renda com ID Jovem, pessoas com deficiência e acompanhante, doadores de sangue e crianças de até 10 anos.

A venda será realizada na bilheteria do Estádio das Moreninhas antes do início da partida.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também