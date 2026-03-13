Fim de semana: futebol, laço comprido, corrida e shows movimentam o estado

Mato Grosso do Sul terá um fim de semana cheio de atividades esportivas e culturais. A abertura oficial do 36º Encontro Estadual de Clubes do Laço ocorre na sexta-feira (13), com shows todas as noites: Patrik Yuri (12/03, 18h), Ana Escobar (13/03, 22h), Leandro Padilha (14/03, 22h) e Alexandre Alves (14 e 15/03, 22h), além de bailão com o grupo Atitude Fandangueira.

No futebol, a 2ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional da Série A 2026 terá os seguintes jogos: Corumbaense x Operário, no estádio Arthur Marinho, às 18h do dia 15/03; Associação Atlética Bataguassu x Naviraiense, no Pereirão, às 18h30.

Na sexta-feira (18/03), Naviraiense enfrenta Bataguassu no Virotão às 19h30, enquanto Operário recebe Corumbaense no Jacques da Luz, no mesmo horário.

Outros esportes também movimentam o estado. O Torneio Centro-Oeste de Natação acontece de 12 a 15 de março em Campo Grande, no Rádio Clube Cidade (Rua Barão do Rio Branco, 1924 – Centro), das 7h15 às 20h nos primeiros dias e até 12h no dia 15.

Em Miranda, entre 13 e 15 de março, ocorre o Curso de Capacitação para Atualização de Regras do Futebol, com abertura dia 13 às 19h na Câmara Municipal e curso no Ginásio Municipal Guilherme Maidana.

A 2ª Etapa do Circuito de Laço Comprido ocorre de 13 a 15/03 em Campo Grande, no CLC (MS-010), enquanto o Footvolley Golden City será realizado na Arena Neves Beach, na Av. Joana D’Árk, 177 – Pioneiros, das 19h no dia 13 e das 8h nos dias 14 e 15. No dia 14, Naviraí recebe o Festival Surdolímpico, das 13h às 17h, no Centro Esportivo Naviraí (Rua Naviraí, 337 – Jardim Vale Encantado).

O sábado (14) também terá a 2ª edição da Taça Crossfox de Futebol de Amputados, em São Paulo, no Clube União dos Operários (Rua Juvenal Gomes Coimbra, 64 – Vila Maria), às 9h. Em Campo Grande, acontece a Cerimônia de Abertura da Caravana da Castração, no Parque Tarsila do Amaral (Rua Santo Augusto, s/n – Jardim Vida Nova), às 7h, e o programa UEMS na Comunidade – Por Elas, no CRAS Hércules Mandetta (Rua Barbacena – Jardim Noroeste), das 8h às 12h.

A 3ª Corrida Márcio Ferreira Torres ocorre em Mundo Novo, no Campus IV da UEMS, às 17h. Também nos dias 14 e 15, Campo Grande recebe a MS International Cup, no Ginásio Rádio Clube Campo (Av. Toros Puxian, 477 – Vila Morumbi), das 8h30 às 19h, e Terenos sedia a 19ª LIVIM Voleibol em duas escolas estaduais.

No domingo (15), Ivinhema promove a 5ª Corrida e Caminhada da Mulher, na Praça Nego Capucci (Av. Brasil, 449 – Centro), das 7h às 11h. Terenos inicia o Campeonato Municipal de Futebol 2026, no Estádio Municipal Isaac Cardoso Filho, e Paraíso das Águas recebe a 1ª Copa de Vôlei de Areia Novos Talentos, a partir das 8h, no Estádio Municipal Woton Vitorino de Carvalho.

Com tantas opções, o fim de semana promete agitar Mato Grosso do Sul, oferecendo esporte, cultura e entretenimento para toda a família, em várias cidades do estado.

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