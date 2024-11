Flamengo e prefeitura do Rio assinam termo de compromisso para construção do estádio

Flamengo segue sua jornada para a construção de seu estádio. Agora, em parceria com a Prefeitura do Rio Janeiro, o clube assinou um termo de compromisso para a construção do campo no Gasômetro, com o uso do potencial construtivo da Gávea.

A assinatura aconteceu na manhã desta segunda-feira (25), em uma cerimônia realizada na sede social do clube, com a presença do prefeito do Rio de Janeiro, Eduado Paes.

"O que estamos fazendo, igual fizemos com o Vasco, é permitir exercer esse direito equivalente a R$ 500 milhões para ajudar na construção do estádio. Recursos que só poderão ser utilizados na construção, vai ser uma exigência da prefeitura", disse.

"O projeto só não está indo hoje para a Câmara de Vereadores por um motivo: temos uma legislatura terminando, mais 15 dias de trabalho. Acho que não é adequado tendo em visto que há uma nova câmara eleita, então vamos deixar para a próxima legislatura", completou o prefeito.

Com a assinatura deste documento, o Flamengo garantirá os recursos necessários para a construção do estádio.

O acordo de intenções entre o clube e a Prefeitura prevê a criação de um Projeto de Lei pelo Município, com o objetivo de estabelecer uma operação consorciada que utilize a transferência do direito de construir da Gávea.

O Flamengo ainda prevê arrecadar cerca de R$ 500 milhões com o Certificado de Potencial Adicional de Construção (Cepac) da Gávea. O custo total da obra do estádio está estimado em aproximadamente R$ 2 bilhões.

A inauguração do estádio está prevista para 2029, com um jogo inaugural. Os ingressos começarão a ser vendidos já no início de 2025.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também