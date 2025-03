Fluminense e Flamengo iniciam decisÃ£o do Campeonato Carioca nesta quarta-feira

Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 20h30 (horário de Mato Grosso do Sul), no Maracanã, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca de 2025.

A grande decisão do torneio estadual reúne os dois maiores campeões da competição e promete um duelo equilibrado.

O Tricolor carioca chega à final embalado após golear o Volta Redonda por 4 a 0 na semifinal. Já o Flamengo garantiu sua vaga ao superar o Vasco, confirmando seu favoritismo.

Diferente das edições anteriores, a decisão não prevê vantagem para nenhuma equipe. Caso o placar agregado termine empatado após os dois jogos, o campeão será definido nos pênaltis.

O jogo de volta está marcado para o próximo domingo (16), às 15h, também no Maracanã. Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo por diversas plataformas:

TV aberta: Globo (para RJ, AP, RO, RR, AM, AC, BA, AL, PI, PA, ES, MA, SE, DF) e Band.

TV por assinatura: sportv e Premiere.

Streaming: Canal GOAT no YouTube.

Retrospecto do clássico

Fluminense e Flamengo protagonizam um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Nos últimos anos, os times se enfrentaram em diversas finais do Campeonato Carioca, com o Rubro-Negro levando a melhor na maioria das vezes.

No entanto, em 2022 e 2023, o Tricolor quebrou a hegemonia flamenguista e conquistou o título estadual.

No histórico geral do confronto, o Flamengo tem vantagem, com mais vitórias sobre o rival. Porém, o Fluminense tem tradição de surpreender nos momentos decisivos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também