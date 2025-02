Fonseca vence "batalha" contra Navone na Argentina

O brasileiro João Fonseca venceu mais uma no ATP 250 de Buenos Aires ao bater o argentino Mariano Navone, com parciais 3/6, 6/4 e 7/5. O jogo aconteceu durante a tarde desta sexta-feira (14), após Thiago Wild se despedir do campeonato após perder para o sérvio Laslo Djere.

Apesar de ter perdido o primeiro set, Fonseca conseguiu se recuperar e vencer os outros dois sets da partida. Com essa vitória, ele foi para a fase final da competição, sendo está a primeira vez que ele avança para esta fase em uma competição oficial.

O brasileiro, que começou a partida perdendo por 5 a 1, virou o jogo sobre o favorito da casa, Mariano Navone, salvou dois match points e venceu o rival por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/5.

Emocionado com a vitória, ele contou para a imprensa que sempre acreditou que poderia conseguir um resultado positivo diante do argentino Mariano Novane. Sobre a classificação para a primeira semi da carreira, o brasileiro contou que o processo de classificação não foi fácil, mas que ele conseguiu chegar até lá.

Thiago Wild – o outro brasileiro que ainda estava competindo não teve a mesma sorte e acabou caindo nas quartas de final, após perder para o sérvio Laslo Djere, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3.

Foi a quarta vitória de Djere em cinco duelos com Wild. Na semifinal, o sérvio, que furou o Qualifying. Agora, ele vai enfrentar João Fonseca na próxima fase.

