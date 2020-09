Futebol está liberado na capital; veja as condições

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (FUNESP), Rodrigo Terra, autorizou a partir desta terça-feira (1°), a prática de futebol, futebol society e futsal, em Campo Grande. Devido à pandemia da Coronavírus, desde março jogos de todas as modalidades foram cancelados no mundo inteiro.

Conforme consta no decreto publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), haverá medidas severas de prevenção. Durante as competições, jogadores deverão manter o distanciamento de 1,5 (um metro e meio), não poderá haver cobrança de tiro de lateral com as mãos, é obrigatório o uso de luvas pelo goleiro e ainda, recomenda-se que os organizadores e proprietários de estabelecimentos de lazer realizem o monitoramento da temperatura com termômetro infravermelho digital de medição de temperatura e os atletas deverão chegar ao local já trajado.

Além disso, os locais tem o compromisso de fornecer máscaras e álcool gel para todos os funcionários durante o horário de funcionamento do local e adotar as medidas de educação sanitária, induzindo as boas práticas de combate da pandemia do COVID-19.

