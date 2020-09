Com novo toque de recolher, Abrasel quer retorno de espaço kids

O novo toque de recolher atende uma solicitação da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul (Abrasel) de alongamento do periodo de trabalho e é bem recebido pela categoria, segundo o presidente da associação, Juliano Wertheimer.

Segundo Juliano, a mudança para até as 23 horas é boa. "Já fica um horário razoavél de trabalho para bares e restaurantes trabalharem. Agora o trabalho é conseguir, que se liberem o espaço kids, que muitos restaurantes e lanchonetes tem como principal ponto de atração", comentou.

O presidente ainda contou que atráves do Sesi e Sebrae, serão desenvolvidos protocolos de biosegurança individualizados para cada estabelecimento que deve protocolar na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), para que seja discutido uma retomada lenta e gradual dos espaços kids dentro das normas.

O próximo passo é aguardar, se os números continuarem estáveis no município o pedido é para que avance com o toque de recolher para a meia noite e que depois consiga chegar até a 1h da manhã. "A ideia é possibilitar todos os setores de bares e restaurantes a começarem a trabalhar regularmente e assim mantendo os empregos do setor", explicou.

A Abrasel continua pedindo que se permita uma ocupação maior nos acentos dos estabelecimentos. "Hoje o decreto determina que sejam 50% dos lugares ocupados, esperamos que chegue a 70% da capacidade e que se inclua empresas destinadas a eventos como salões de festas e Buffef. Que eles consigam também seguindo as mesmas normas dos restaurantes", finalizou Juliano.

