No feriado, 100 comércios são flagrados abertos no toque de recolher

Na véspera e durante a madrugada deste feriado da aniversário de Campo Grande, agentes da Guarda Civil Municipal da capital flagraram cerca de 103 estabelecimentos comerciais abertos, após o toque de recolher.

Durante as fiscalizações nas sete regiões da cidade, os agentes flagraram os estabelecimentos abertos sendo os donos orientados a fecharem as portas. Cinco residências onde haviam aglomerações de pessoas também foram visitadas pelos agentes.

Ainda durante as fiscalizações, os agentes encontraram nas ruas aproximadamente 87 pessoas que foram orientadas a voltarem para suas casas. Foram feitas 155 ligações de denúncias da quebra da quarentena. O toque de recolher vai até o dia 31 de agosto e fica proibido a circulação das 22 horas até as 5 goras do dia seguinte.

Deixe seu Comentário

Leia Também