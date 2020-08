Toque de recolher valerá a partir das 23h

O toque de recolher passará a valer das 23h às 5h do dia seguinte. É o que ficou decidido em reunião entre o Ministério Público, Defensoria Pública, Prefeitura e setores da atividade econômica, na tarde desta segunda-feira (31).

Ao JD1 Noticias, o procurador-geral do Município, Alexandre Ávalo, disse que a decisão se deu com base nos números de casos de coronavírus em Campo Grande, que, segundo ele, apontam para uma estabilização. A decisão também atende a preocupação do setor econômico, em relação aos postos de emprego, de acordo com o procurador.

A mudança foi um consenso entre todos que participaram da reunião no gabinete do prefeito há pouco. O que muda também, são as reuniões coorporativas e de trabalho, que poderão acontecer com regras de biossegurança.

O decreto deve sair ainda hoje no Diário Oficial de Campo Grande.

