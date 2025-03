Gigantes de SÃ£o Paulo dominam as semifinais do PaulistÃ£o apÃ³s seis anos

O Campeonato Paulista de 2025 terá novamente um confronto entre os quatro maiores clubes do estado nas semifinais.

Após a vitória do São Paulo sobre o Novorizontino nesta segunda-feira (3), as equipes do São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras se garantiram na fase decisiva, reeditando o cenário de 2019.

O Corinthians e o Palmeiras, por terem feito as melhores campanhas na fase de grupos, terão o privilégio de jogar em casa. O Timão receberá o Santos na Neo Química Arena, enquanto o Verdão enfrentará o São Paulo no Allianz Parque.

As semifinais serão disputadas em jogo único, com a grande final sendo definida em partidas de ida e volta.

Histórico das Semifinais

Essa será a 10ª vez que os quatro gigantes de São Paulo se encontram nas semifinais do Paulistão, um formato que teve início em 1983. A última vez que isso ocorreu foi em 2019, quando o Corinthians conquistou o título ao derrotar o São Paulo na final.

Nos anos seguintes, clubes do interior, como Ponte Preta, Mirassol, Ituano, Red Bull Bragantino e Água Santa, se destacaram, enquanto os tradicionais paulistas enfrentaram dificuldades.

O Palmeiras, no entanto, se consolidou como a equipe mais vitoriosa nos últimos tempos, conquistando a taça em três das últimas quatro edições e alcançando todas as finais nos últimos cinco anos.

Por outro lado, o Santos ficou fora das semifinais em 2020, 2021, 2022 e 2023, enquanto o São Paulo não chegou à fase decisiva nas edições de 2023 e 2024.

O Corinthians também ficou ausente das últimas semifinais, mas agora retorna à disputa, buscando retomar a sua força no futebol paulista.

