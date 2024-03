Grupos da Libertadores serão decididos hoje; veja onde assistir

Na noite desta segunda-feira (18), a Conmebol realizará o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América, em Luque, no Paraguai, onde está localizada a sede da entidade. Fluminense, atual campeão da competição, Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Grêmio, São Paulo e Atlético – MG serão os representantes do Brasil na temporada.

Às 19h (horário de Mato Grosso do Sul), a ESPN, Star+, Paramount+ e ge.globo estarão transmitindo o sorteio.

Veja os potes do sorteio da Libertadores:

Pote 1

Fluminense (Grupo A)

Palmeiras

River Plate-ARG

Flamengo

Grêmio

Peñarol-URU

São Paulo

LDU-EQU

Pote 2

Atlético-MG

Independiente Del Valle-EQU

Libertad-PAR

Cerro Porteño-PAR

Estudiantes-ARG

Barcelona-EQU

Bolívar-BOL

Junior Barranquilla-COL

Pote 3

San Lorenzo-ARG

The Strongest-BOL

Universitario-PER

Deportivo Táchira-VEN

Rosario Central-ARG

Alianza Lima-PER

Millonarios-COL

Talleres-ARG

Pote 4

Caracas-VEN

Huachipato-CHI

Cobresal-CHI

Liverpool-URU

Palestino-CHI

Botafogo

Colo Colo-CHL

Nacional-URU

