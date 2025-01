Haaland renova com City em um dos contratos mais lucrativos da história

Nesta sexta-feira (17), o Manchester City, da Inglaterra, anunciou oficialmente a renovação de contrato de Erling Haaland até junho de 2034, em um acordo considerado histórico no futebol mundial.

Segundo informações do site The Athletic, o novo vínculo elimina todas as cláusulas de rescisão que estavam presentes no contrato anterior e é descrito como um dos mais lucrativos da história do esporte, embora os valores exatos não tenham sido revelados.

Antes da renovação, Haaland estava vinculado ao Manchester City até 2027. Durante esse período, o atacante norueguês foi frequentemente alvo de especulações de transferências para grandes clubes europeus, como Real Madrid e Barcelona, ambos da Espanha.

No entanto, com o novo contrato, Haaland permanecerá na equipe inglesa por mais sete anos, podendo atuar até os 34 anos, caso cumpra o acordo integralmente.

Em sua declaração oficial, Haaland expressou seu entusiasmo com a renovação: “Estou muito feliz por ter assinado meu novo contrato e poder passar ainda mais tempo neste grande clube.”

Desde sua chegada ao Manchester City em 2022, Haaland rapidamente se estabeleceu como uma das maiores estrelas do futebol mundial.

Comprado do Borussia Dortmund, da Alemanha, por 60 milhões de euros, o atacante norueguês já soma 111 gols em 126 jogos pelo clube e conquistou cinco títulos importantes, incluindo duas Premier Leagues, uma Champions League, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra.

