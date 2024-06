Inscrição para 1ª Copa Casarão de Futebol Kids Terrão termina dia 27

A 1ª Copa Casarão de Futebol Kids Terrão está com inscrições abertas até 27 de junho. As disputas acontecerão em em Campo Grande, e começarão no dia 29 de junho.

Pelo menos 10 equipes devem ser confirmadas entre as categorias Sub-13 e Sub-15 para iniciar a competição. Até o momento, estão confirmadas as equipes do Escolinha Estrela Parque, Náutico, Athlético Campo Grande, TFC, Água Bonita, Nascente do Segredo, Esporte Clube Flamengo, Escolinha Nova Lima, Fut VIP e Escolinha de Futebol Talismã.

A premiação incluiu troféu e medalhas para os três primeiros colocados de cada categoria. Os jogos serão na Arena Talismã, na Rua Jacinto Máximo Gomes.

As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (67) 99116-5385, em contato com Gilson, organizador do evento. O limite é de 20 atletas por equipe, sendo que o formato de disputa na primeira fase será o sistema ‘todos jogam contra todos’, seguindo para o mata-mata, com quartas de final, semi e final.

