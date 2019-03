Inscrições para Desafio Fort 2019 seguem abertas neste sábado

O Fort Atacadista promove mais uma edição do "Desafio Fort" no próximo domingo (17). As inscrições continuam neste sábado (16), exclusivamente na loja da Coronel Antonino, até às 18h, com pagamento em espécie, no valor de R$ 35. As vagas são limitadas.

Com duas opções de percurso de corrida (8 e 5 milhas) e uma de caminhada (2,5 milhas), a largada será às 8h, no Fort Coronel Antonino, com concentração a partir das 7h da manhã e largada prevista para as 8h. O valor arrecadado com as inscrições será integralmente revertido para a instituição Cotolengo, atual beneficiária da campanha "Troco Solidário".

Os cinco primeiros colocados das corridas feminino e masculino receberão um troféu. Todos os participantes ganharão medalhas e concorrerão ao sorteio de 10 vale compras no valor de R$ 250.

Este ano o evento conta também com a participação exclusiva da musa fitness Solange Frazão, que fará uma aula-show para os participantes durante o aquecimento para a prova. Solange é também apresentadora, palestrante, empresária, mãe e avó.

A loja da Coronel Antonino fica na rua São Borja, 586 - Vila Célia.

Deixe seu Comentário

Leia Também