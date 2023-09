Inscrições para os Jogos do Servidor Público Municipal vão até 19 de setembro

A 16ª edição do Jogos do Servidor Público Municipal busca o intercâmbio entre os servidores públicos municipais de Campo Grande, fomentando a prática esportiva, a recreação e o lazer. As inscrições poderão ser feitas até dia 19 de setembro. As competições serão disputadas no mês de outubro.

Damas, xadrez, tênis de mesa, bozó, dominó, truco ponto acima, sinuca, voleibol, futebol society (18 a 40 anos), futebol society (41 anos acima), futsal e basquete 3×3 são as modalidades presentes nos jogos.

Cada atleta inscrito poderá participar em duas modalidades coletivas e uma modalidade individual, representando somente uma secretaria/órgão/autarquia em qualquer modalidade, ou seja, o atleta não poderá se inscrever em modalidades diferentes por secretaria/órgão/autarquia diferente.

A taxa de inscrição será 1 brinquedo por atleta inscrito, independentemente de ser modalidade coletiva ou individual.

As inscrições poderão ser realizadas no Ginásio Avelino dos Reis, o Guanandizão, localizado na Travessa do Touro, número 130, Jardim Nhanha, com a equipe da Gerência de Organização de Eventos (GOE/Funesp).

Para mais informações, acesse o site da Fundação, campogrande.ms.gov.br/funesp, e clique no link “Jogos”.

