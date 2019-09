Inscrições para os Jogos Escolares terminam hoje

Mauro Silva, com informações da assessoria

As inscrições para 34ª edição dos Jogos Escolares Campo-grandenses encerram nesta segunda-feira (16). As competições são destinadas aos jovens de 11 a 16 anos e abertas às escolas de toda a capital.

Os interessados devem preencher o cadastro e apresentá-lo na sede da Funesp com o comprovante da situação escolar. As fichas estão no site http://www.campogrande.ms.gov.br/cgnoticias/noticias/inscricoes-para-jogos-escolares-campo-grandenses-encerram-nesta-segunda-feira/ e podem ser entregues até às 17h de hoje.

As modalidades são: Atletismo, Badminton, Basquete 3×3, Ciclismo, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Judô, Luta Olímpica, Natação, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia, Xadrez, Basquetebol, Futsal, Handebol, Beach Tennis e Voleibol.

Simultaneamente aos Jogos Escolares acontecerá a 2ª edição dos Jogos Escolares Paralímpicos de Campo Grande com quatro modalidades sendo: Atletismo, Bocha, Parabadiminton e Tênis de Mesa. Para estes jogos as inscrições irão até dia 19 de setembro.

As provas iniciam dia 26 de setembro e acontecerão em 17 modalidades.

Serviço:

Funesp – Rua Paulo Machado, 663 – Santa Fé

Deixe seu Comentário

Leia Também