Internacional leiloa camisas sujas de barro para ajudar vítimas das enchentes em RS

O Internacional enfrentou o time argentino Belgrano no último dia 28, em um jogo válido pela Copa Sul-Americana. O clube gaúcho perdeu por 2 a 1. O destaque da partida foram as camisas sujas de barro usadas pelos brasileiros, se referindo às enchentes no Rio Grande do Sul.

Essas camisas estão sendo leiloadas na internet. Todo o valor arrecadado pela ação será doado aos atingidos pela catástrofe natural.

Os uniformes têm lances que variam entre R$ 900 e R$ 2.600 e estão disponíveis até o dia 11 na plataforma MatchWornShirt. Nessa data, o maior lance levará cada camisa.

