Ivinhema e FC Pantanal iniciam trajetória na Copa do Brasil nesta quarta-feira

Dois times de Mato Grosso do Sul iniciam a trajetória na 'Maior Copa do Brasil' da história, nesta quarta-feira, dia 18. Ivinhema e FC Pantanal são os representantes do estado nessa primeira fase da competição.

Enquanto o time do interior recebe o Independente-AP, o clube da capital sul-mato-grossense estreia contra o Ji-Paraná, em Rondônia. O Operário já está garantido na segunda fase e encara o Asa-AL.

No Estádio Biancão, às 19h30, o Pantanal enfrenta o Ji-Paraná e o vencedor avança para enfrentar o Ypiranga-RS na segunda fase. Em caso de empate, a disputa termina nos pênaltis.

No Estádio Saraivão, às 19h30, o atual vice-campeão estadual Ivinhema encara o Independente, que foi semifinalista no Estadual do Amapá ano passado. O vencedor do jogo avança de fase para enfrentar o Volta Redonda-RJ. Em caso de empate, o classificado sai nos pênaltis.

Para sua 38ª edição, a Copa do Brasil saltou de 92 para 126 clubes, o maior número de participantes da história, e de 122 para 155 partidas. O torneio nacional terá pela primeira vez final única, marcada para dezembro, alinhando-se ao padrão de outras competições internacionais de formato similar e garantindo apelo esportivo, turístico e comercial.

A distribuição de cotas por participação também mudou. Ivinhema e Pantanal recebem R$ 400 mil pela primeira fase e, se avançarem para segunda fase, garantem mais R$ 830 mil, valor já garantido ao Operário. Caso cheguem à terceira fase, a cota é de R$ 950 mil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também