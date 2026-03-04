Ivinhema perde de virada e dÃ¡ adeus ao sonho de seguir na Copa do Brasil

O Ivinhema deu adeus ao sonho de seguir trilhando uma história de sucesso na Copa do Brasil, após ser derrotado de virada por 4 a 2 para o Volta Redonda, na noite desta quarta-feira, dia 4, no Estádio Saraivão.
A equipe sul-mato-grossense até saiu na frente e abriu dois gols de vantagem, mas um verdadeiro apagão fez com que a equipe tomasse três gols em sequência e o quarto na segunda etapa.
Ninho e Wendel foram os responsáveis pelos gols do Ivinhema, enquanto Ygor Catatau, Wellington Silva e Dener fizeram os três primeiros gols do time carioca. Fellipinho deu números finais no segundo tempo.
O Volta Redonda segue para a terceira fase e encara o América-RN, em partida que acontecerá entre os dias 11 ou 12 de março.
