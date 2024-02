James Rodríguez decide deixar o São Paulo

James Rodríguez se reuniu hoje (07) com a diretoria do São Paulo para anunciar a sua decisão de rescindir o contrato com a equipe brasileira. O jogador chegou em julho do ano passado no Brasil, e decidiu deixar o time porque não conseguiu espaço suficiente.

Outro motivo da saída de James é a má relação com a diretoria do clube. A crise entre os lados se intensificou após o colombiano não viajar com o restante da equipe para enfrentar o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil. Essa decisão também teria partido do meia ao saber que não estaria entre os relacionados para a final do torneio.

A diretoria do São Paulo está avaliando os termos de rescisão, pois existem pendências financeiras entre o clube e James em relação a um bônus que perduraria até dezembro de 2025. Segundo o GE, o meia teria sugerido um acordo amigável com o Tricolor Paulista, que envolve a falta de pagamento da multa contratual, no valor de R$ 215 milhões.

