JD1TV: Pilotos chegam Ã  Capital para abertura da temporada 2025 da NASCAR Brasil

No próximo fim de semana, a NASCAR Brasil, juntamente com a Copa Truck e a Copa HB20, dará início à temporada 2025, no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande.

E nesta quinta-feira (20), alguns pilotos já chegaram à Capital para se ambientarem com a pista e se prepararem melhor para as corridas. O JD1 foi até o autódromo e conversou com alguns deles.

Cacá Bueno, um veterano das pistas, contou que não troca muitas experiências com os novatos, pois mesmo após anos como piloto, o friozinho na barriga antes de começar as corridas e a vontade de vencer continuam iguais.

Já Vitor Genz, que chega para a temporada de 2025 com uma nova equipe, a RMattheis, falou sobre os preparativos para o novo ano, contou um pouco sobre a sua rotina como piloto e também as preocupações com a pista do autódromo de Campo Grande.

