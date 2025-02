JD1TV: Tiro esportivo cresce no Estado com mais de 1.300 federados

O tiro esportivo tem ganhado cada vez mais espaço em Mato Grosso do Sul, impulsionado pelo trabalho da Federação de Tiro do Estado. Para falar sobre o crescimento desse esporte, o JD1 recebeu o presidente da federação, Wagner Higa.

Segundo Higa, os clubes filiados estão presentes em diversos municípios do Estado, como Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Nova Andradina, Três Lagoas, Maracaju, Paranaíba e Corumbá. Essas unidades oferecem estrutura para treinamento e competições, contribuindo para o desenvolvimento do esporte e o aprimoramento dos atletas.

A Federação organiza e apoia uma série de competições ao longo do ano, incluindo os campeonatos estaduais, brasileiros e as provas do Clube de Caça e Tiro.

