João Fonseca é convidado para o Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia

João Fonseca, de apenas 18 anos, recebeu um convite para a chave principal do Masters 1000 de Indian Wells, torneio realizado nos Estados Unidos.

O jovem carioca estava inscrito no qualificatório (mini-torneio realizado antes do principal que dá vagas para a competição), mas recebeu um Wild Card (WC) da organização nesta quarta-feira (19), horas após a sua eliminação na primeira rodada do Rio Open.

Além de João Fonseca, outra grande promessa também foi beneficiada com um convite, o americano Learner Tien. Os dois fizeram a final do Next Gen ATP Finals, torneio que reúne os melhores tenistas com menos de 21 anos e que foi vencido pelo brasileiro.

Já no feminino, a organização optou por trazer grandes estrelas, mais experientes, para a chave principal. Venus Williams, lenda do tênis e ex-nº 1 do mundo, e Petra Kvitova, bicampeã de Wimbledon, receberam os WCs para o WTA 1000 de Indian Wells.

Aos 44 anos, Venus vai disputar pela 10ª vez a chave principal do maior torneio de tênis da Califórnia, estado onde nasceu. A americana venceu 23 títulos de Grand Slam, sendo 7 em simples, e tem quatro medalhas de ouro olímpicas. Seus melhores resultados em Indian Wells foram em 1998, 2001 e 2018, quando avançou até as semifinais.

A chave principal de Indian Wells está prevista para começar no dia 5 de março. Essa será a primeira participação de João Fonseca no Masters 1000, apelidado de Paraíso do Tênis. Além do jovem brasileiro, Thiago Wild, no masculino, e Beatriz Haddad Maia, no feminino, estão garantidos nas simples.

