João Fonseca estreia com vitória no ATP 250 de Buenos Aires

Carla Andréa, com ge

João Fonseca brilhou em sua estreia no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina. Nesta quarta-feira (14), o brasileiro enfrentou uma partida contra o argentino Tomás Martín Etcheverry, atual 44º do ranking mundial, e saiu vitorioso por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/3.

O confronto durou quase 1h30min, garantindo a classificação de Fonseca para as oitavas de final.

Agora, o brasileiro encara outro argentino na próxima fase: Federico Coria (115º), em duelo marcado para quinta-feira (15).

Coria avançou ao derrotar o francês Hugo Gaston (91º) nesta quarta-feira. O horário do confronto ainda não foi definido.

Caso Fonseca siga avançando, o dinamarquês Holger Rune (15º do ranking ATP) pode ser o adversário nas quartas de final. Se chegar às fases decisivas, o brasileiro também pode cruzar com o alemão Alexander Zverev (2º do mundo), um dos favoritos ao título.

O ATP 250 de Buenos Aires também serve como uma preparação para Fonseca antes do Rio Open, onde ele será uma das grandes atrações. Assim como o brasileiro, Rune e Zverev também disputarão o torneio carioca, que tem início marcado para o dia 17 de fevereiro.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também