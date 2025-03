Jogador do Bragantino apresenta reflexos cerebrais

O atacante Pedro Severino, de 19 anos, apresentou reflexos cerebrais em nova avaliação médica, segundo o boletim divulgado pelo Hospital Unimed Ribeirão Preto na manhã desta sexta-feira (7).

O jogador do Red Bull Bragantino segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde passa por exames e monitoramento constante de suas funções cerebrais.

De acordo com o boletim médico, apesar da presença de reflexos que indicam atividade cerebral, a gravidade do trauma craniano exige tratamento intensivo. "Portanto, o caso segue estável, porém grave", informou o documento.

Acidente

Pedro Severino sofreu um acidente na madrugada da última terça-feira (4) na Rodovia Anhanguera, quando o carro em que estava colidiu com a traseira de um caminhão. No veículo, também estava o meia Pedro Castro, de 18 anos, que teve ferimentos leves e já recebeu alta.

Segundo depoimento à Polícia Civil, o motorista do carro afirmou ter dormido ao volante, o que fez com que o veículo desviasse para a faixa da direita, onde ocorreu a colisão. O teste do bafômetro indicou que ele não havia consumido álcool.

Pedro Severino sofreu um trauma craniano grave e foi inicialmente internado no Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, em Americana (SP). Com a gravidade do quadro, foi transferido na manhã de quinta-feira (6) para o Hospital Unimed Ribeirão Preto, onde recebe atendimento especializado de neurocirurgiões, neurologistas e intensivistas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também