Jogador de 19 anos fica em estado grave apÃ³s acidente entre carro e caminhÃ£o

Pedro Severino, de 19 anos, jogador da base do Red Bull Bragantino, está em estado "gravíssimo" após sofrer um acidente de carro nesta terça-feira (4), em Americana, interior de São Paulo.

Um boletim médico foi divulgado pela assessoria de imprensa do Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, informando que o jovem está em estado "gravíssimo".

Segundo o documento, Severino passou por uma cirurgia devido ao traumatismo craniano que sofreu em um acidente de trânsito durante a madrugada na Rodovia Anhanguera. A nota diz que o procedimento foi realizado com sucesso, mas que o quadro é "extremamente delicado".

Ele segue internado na UTI da unidade pois a transferência desejada pela família para o Albert Einstein, em São Paulo, só "poderá ser realizada com segurança quando o quadro clínico for devidamente estabilizado".

Já o meia Pedro Castro, de 18 anos, que também estava no carro, e também é da base do Bragantino, apresentou ferimentos leves, "com algumas escoriações pelo corpo" e está em observação. Segundo o boletim, ele ainda passa por "exames complementares para garantir que não haja complicações não identificadas inicialmente".

De acordo com a Polícia Rodoviária, o carro em que eles estavam colidiu contra a traseira de um caminhão. Os dois têm família em Ribeirão Preto e voltavam da folga.

O acidente foi por volta de 5h21, na pista sentido Sul. Severino estava no banco do passageiro, enquanto Castro estava no banco traseiro.

Ainda segundo a polícia, os dois seguiam para o CT do clube, no município de Atibaia. Eles foram socorridos por uma viatura da CCR Autoban, concessionária que administra a via, e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Americana.

A polícia não informou se os condutores do carro ou do caminhão tiveram ferimentos, mas disse que eles passaram por testes de bafômetro e não foi constatado o consumo de álcool.

