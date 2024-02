Jogador marroquino é condenado por briga que aconteceu em 2020

O jogador Ilias Chair foi condenado hoje (23) a um ano de prisão por quebrar o crânio de um motorista de caminhão, em 2020, com uma pedra durante uma briga, na Bélgica, país em que foi realizado o julgamento. O atleta de 26 anos negou as acusações, mas foi identificado como o responsável.

O meia-atacante atualmente joga pelo QPR, da Inglaterra. Ele também deverá pagar uma multa de 15 mil euros, equivalente a R$ 81 mil. Outros dois homens foram considerados culpados junto com o jogador, um foi condenado a seis meses de prisão, e o outro a um ano.

O marroquino irá recorrer ao resultado. O QPR o considera disponível para jogar enquanto o processo perdura diante das leis belgas. Ilias nasceu na Bélgica e naturalizou-se marroquino. Na última copa ele jogou somente em uma partida, a disputa pelo terceiro lugar entre Marrocos e Croácia, que terminou com o placar de 2 a 1 para os croatas.

