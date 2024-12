Jogo das Estrelas 2024: Zico reúne grandes nomes do futebol e homenageia Adílio

Neste sábado (28), o Maracanã será palco da 20ª edição do Jogo das Estrelas, evento beneficente organizado por Zico.

A partida principal está marcada para começar às 17h30 (horário de Mati Grosso do Sul), mas a programação inclui o Jogo dos Artistas às 15h e um show inédito da banda Double You, às 17h.

O evento será transmitido ao vivo pelo SporTV, com cobertura em tempo real pelo ge.

Os ingressos variam entre R$ 50 e R$ 100 (valores inteiros) e podem ser adquiridos pelo site oficial do evento ou em pontos físicos como a Loja Oficial Gávea, Shopping Nova América e Barra Shopping. No Maracanã, estarão disponíveis na bilheteria 2.

Parte da renda do evento será destinada ao Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). O pontapé inicial será dado por Renato Aragão, embaixador da UNICEF no Brasil.

O evento também prestará uma homenagem ao ex-jogador Adílio, companheiro de Zico e ídolo do Flamengo, que faleceu em agosto deste ano, aos 68 anos. Adílio foi presença frequente nas edições anteriores.

O Jogo das Estrelas contará com a participação de grandes nomes do futebol nacional e internacional. Entre os atletas e ex-atletas confirmados estão:

Nacionais: Júnior, Adriano Imperador, Júlio César, Rivaldo, Denílson, Petkovic, Thiago Neves, Emerson Sheik, Zé Roberto, Renato Gaúcho, entre outros.

Internacionais: Michel Salgado (Real Madrid), Ricardo Quaresma (Portugal), Patrick Kluivert (Holanda) e Kevin Kurányi (Alemanha).

Flamengo: Wesley, Fabrício Bruno e David Luiz, que marcará presença antes de sua saída oficial do clube.

O atacante congolês Bolasie, ex-Criciúma e recém-contratado pelo Cruzeiro, também estará em campo, junto com outros nomes em atividade, como Marlon Freitas e Claudinho.

