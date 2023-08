Jorge Jesus diz que Neymar está lesionado e critica convocação da Seleção

O técnico português Jorge Jesus, do Al-Hilal, disse que Neymar chegou ao clube lesionado e, por isso, criticou a presença do camisa 10 na convocação da seleção brasileira.

De acordo com o técnico, Neymar é um dos melhores jogadores do mundo, quando em condições físicas normais. O jogador chegou com uma pequena lesão, e por isso não treinou ainda com o novo time.

Diante da situação, Jesus criticou a convocação do camisa 10. "Não entendo muito bem porque Neymar está na convocação da seleção do Brasil, um jogador que está lesionado. Se calhar, vão obrigar o Neymar a ir ao Brasil. Não vai jogar, porque não está em condições de jogar. Nem de treinar, quanto mais de jogar. Mas sei que está na convocação".

Após fala do técnico, o assunto ganhou grande repercussão. Até o momento, o técnico da Seleção Brasileira e nem o jorgador se pronunciou sobre o assuntos.

