Jovem de MS garante vaga na seleÃ§Ã£o brasileira de karatÃª

Erick Kenji Medrado Taira, 19 anos, é o sul-mato-grossense que garantiu vaga na seleção brasileira de karatê pelo quinto ano consecutivo, após vencer a 1ª Seletiva Nacional Júnior, realizada pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK) em Natal – Rio Grande do Norte, entre os dias 4 e 8 de março.

O caretaca é contemplado pelo programa Bolsa Atleta, concedido pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

A delegação verde e amarela competirá o Campeonato Sul-Americano 2020, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, de 20 a 26 de abril. A competição será disputada nas categorias sub-14, cadete, júnior, sub-21 e sênior.

Taira foi campeão da Seletiva no estilo kumite individual, na categoria sub-21, até 84 quilogramas. O atleta deixou para trás os paulistas Guilherme Salgado, Pedro Luiz e João Barbosa. A competição foi organizada no formato “todos contra todos”, entre os quatro participantes.

O jovem destaca que fez três lutas na seletiva e ganhou todas. ‘’Fico muito feliz de ter me classificado de novo à seleção brasileira. Isso demonstra que a dedicação e o esforço diário nos treinamentos têm dado resultado. Agradeço aos meus pais, meu sensei e a todos que torceram por mim nessa conquista”, afirma.

O atleta é treinado por Arani Franco de Jesus, do Rádio Clube Campo Grande, desde criança. O técnico afirma que a presença constante no selecionado tupiniquim é resultado de muito trabalho e confiança durante esses anos. “Conheço muito bem meu atleta, sei o seu potencial. Estar na seleção brasileira de karatê é um sonho realizado”, diz.

O Sul-Americano na Bolívia será o quarto da carreira do carateca de Mato Grosso do Sul. Taira assegurou a medalha de bronze em todas as edições 2016 em Cartagena das Índias, na Colômbia, 2018 em Guayaquil no Equador e 2019 em Santa Cruz de la Sierra na Bolívia. No ano passado, o sul-mato-grossense fez sua estreia na classe sub-21.

