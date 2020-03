Seleção Brasileira de judô se blinda contra coronavíus, a caminho da Europa

A seleção brasileira de judô embarca para a Rússia na próxima terça-feira (10), onde disputará entre os dias 13 a 15, o Grand Slam de Ecaterimburgo. O país tem 25 inscritos. Só os donos da casa, com 55 judocas, estarão mais representados.

O evento é um dos que mais vale pontos no ranking olímpico da Federação Internacional da modalidade (IJF). O campeão, por exemplo, leva mil pontos. É um detalhe relevante nesta reta final de qualificação para os jogos de Tóquio após o cancelamento do Grand Prix de Rabat, em Marrocos, por causa do surto do novo coronavírus.

Por enquanto, o evento em solo africano é o único que deixou a programação internacional do judô até o fechamento do ranking, em maio.

Judocas e comissão técnica da seleção estiveram reunidos até este domingo no Centro de Treinamento do Time Brasil, no Rio de Janeiro. Em meio às atividades no tatame, eles receberam orientações sobre a epidemia e foram ‘’tranquilizados’’ sobre a manutenção do planejamento para Tóquio.

Os atletas, ao menos no discurso, estão afinados com o coordenador. O calendário da CBJ prevê mais seis competições para a seleção principal até o fechamento do ranking. Além do torneio em Ecaterimburgo, estão na agenda os Grand Prix de Tbilisi, na Geórgia e Antalya, na Turquia, o Grand Slam de Baku, no Azerbeijão, o Masters de Doha, no Catar e o Pan-Americano Sênior, que será em Montreal, no Canadá, um dos 27 países monitorados pelo Ministério da Saúde por terem apresentado transmissão interna do coronavírus.

