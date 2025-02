Judocas brasileiras fazem dobradinha no pódio do Open Europeu

O primeiro dia de competições no Open Europeu de judô de Varsóvia, na Polônia, foi de boas notícias para o judô do Brasil. E mais especificamente para a categoria meio-pesado feminino (até 78 kg). Neste sábado (22), Karol Gimenes garantiu a prata e Beatriz Freitas, o bronze.

Karol conseguiu quatro vitórias (duas por ippon, uma por waza-ari e uma por punições no golden score) até chegar à grande final da categoria. Diante da alemã Julie Hoelterhoff, ela acabou derrotada quando sofreu um waza-ari perto do final do combate, não tendo tempo suficiente para reagir e igualar o placar. Foi a estreia dela na temporada.

Já Beatriz, que estava do outro lado da chave, foi derrotada pela alemã Lea Schid (que posteriormente enfrentou Karol na semifinal) nas quartas de final. Desta forma, ela precisava passar pela repescagem para ter chances de ganhar o bronze.

E foi o que ela fez: passou primeiro pela australiana Maria Swan (outra que fora derrotada por Karol) e então desbancou a francesa Kaila Issoufi na disputa direta pelo terceiro lugar.

Neste domingo, serão mais quatro brasileiros participando do Open de Varsóvia: entre as mulheres, Clarice Ribeiro lutará na categoria até 48 kg. No masculino, os representantes do Brasil serão Kauan dos Santos (81kg), Guilherme Morais (90kg) e Wilgner Mendes (100kg).

