Judocas de MS são campeões do Meeting Nacional de Judô

O judô sul-mato-grossense teve uma participação de destaque no Meeting Nacional de Judô, realizado no último fim de semana em Brasília, no Distrito Federal. Os atletas Mariana Giachini e André Lucas Dodero conquistaram medalhas de ouro em suas respectivas categorias, garantindo dois títulos para o Estado.

Na categoria Sub-18 -70kg, Mariana Giachini superou Valentina Sperancetta, da Sociedade Morgenau (PR), na final, conquistando o ouro. O bronze ficou com Clarisse Rocha, do Flamengo (RJ).

Já André Lucas Dodero brilhou na decisão da categoria Sub-18 -55kg, ao derrotar Yuri Marcos Pereira, do Grêmio Náutico União (RS), com um ippon nos últimos 47 segundos do combate. Paulo Henrique Santos Neto, de São Paulo, completou o pódio.

Com os resultados, ambos os judocas garantiram classificação para o 1º estágio internacional de 2025. Mariana irá competir em Bad Blankenburg, na Alemanha, enquanto André Lucas disputará em Bremen, também no país europeu.

A convocação oficial será divulgada em breve pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ).

O Meeting Nacional de Judô foi realizado no Iate Clube de Brasília e contou com a participação de 334 atletas representando 14 clubes, em um total de 445 combates, distribuídos em 16 categorias.

