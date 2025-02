Kevin Durant atinge 30 mil pontos na NBA e entra para grupo seleto de cestinhas

Em sua 17ª temporada na NBA, Kevin Durant alcançou uma marca histórica e se tornou o oitavo jogador a ultrapassar os 30 mil pontos na principal liga de basquete do mundo.

O astro do Phoenix Suns atingiu o feito na última segunda-feira (11) ao marcar 34 pontos na vitória sobre o Memphis Grizzlies, chegando a um total de 30.008 pontos na carreira.

Com a nova marca, Durant se junta a um seleto grupo de lendas da NBA, encabeçado por LeBron James, que lidera a lista de maiores pontuadores da história da liga.

Apesar do marco histórico, o nome de Kevin Durant esteve envolvido em especulações de troca durante a última semana. A janela de transferências da NBA se encerrou na quinta-feira (8), e, segundo o jornalista Shams Charania, da ESPN americana, Durant ficou surpreso ao saber que os Suns tentaram negociá-lo.

Quatro franquias teriam demonstrado interesse no jogador: o Golden State Warriors, equipe com a qual Durant conquistou dois títulos da NBA, além de Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks e Houston Rockets. No entanto, nenhuma negociação avançou e o ala segue em Phoenix para a sequência da temporada.

