Lando Norris conquista vitória histórica no GP da Hungria

A McLaren alcançou, neste domingo (3), uma marca histórica com a 200ª vitória na Fórmula 1, e foi Lando Norris quem levou a equipe inglesa ao feito.

Após largar da terceira posição e cair para quinto ainda na primeira volta, o britânico brilhou com uma estratégia impecável e venceu o Grande Prêmio da Hungria, segurando a forte pressão do companheiro de equipe Oscar Piastri nas voltas finais.

A vitória de Norris também acirra a disputa interna na McLaren pelo título de 2025.

Agora, o britânico soma 275 pontos no campeonato, apenas nove atrás de Piastri, que lidera com 284.

A corrida marcou o quinto triunfo de Norris nesta temporada.

Logo na largada, Norris tentou atacar Piastri e Charles Leclerc, mas foi espremido e perdeu posições para George Russell e Fernando Alonso.

No entanto, ele rapidamente recuperou o quarto lugar ao ultrapassar o espanhol da Aston Martin.

O momento decisivo da prova veio na volta 31, quando a McLaren chamou Norris para um pit stop veloz — o mais rápido da temporada —, apostando em uma única parada com pneus duros.

A estratégia funcionou: após as paradas dos rivais, Norris assumiu a liderança e resistiu aos ataques de Piastri até a bandeira quadriculada, vencendo com apenas 0s698 de vantagem.

George Russell, da Mercedes, completou o pódio, mais de 21 segundos atrás da dupla da McLaren. Charles Leclerc (Ferrari) foi o quarto, seguido por Fernando Alonso (Aston Martin).

A corrida também foi especial para o brasileiro Gabriel Bortoleto, que terminou em sexto lugar, seu melhor resultado na Fórmula 1 até agora, e o melhor de um piloto do Brasil desde Felipe Massa no GP do Bahrein de 2017.

O estreante da equipe Sauber largou em sétimo, ultrapassou Lance Stroll ainda no início e adotou uma estratégia consistente de desgaste controlado dos pneus.

Após parar na volta 40, voltou à pista com compostos duros e reassumiu a sexta posição com o desenrolar das estratégias dos concorrentes.

Com os oito pontos conquistados, Bortoleto sobe para a 17ª colocação no campeonato com 14 pontos, ultrapassando Oliver Bearman e Yuki Tsunoda na tabela.



Max Verstappen (RBR) e Lewis Hamilton (Ferrari) fizeram corridas discretas, terminando em nono e 12º lugares, respectivamente.

Ambos se envolveram em um incidente enquanto brigavam pela 11ª posição, com vantagem para o holandês. A manobra será investigada pela direção de prova.

Resultado final

Lando Norris (McLaren)

Oscar Piastri (McLaren) +0s698

George Russell (Mercedes) +21s916

Charles Leclerc (Ferrari) +42s560

Fernando Alonso (Aston Martin) +59s040

Gabriel Bortoleto (Sauber) +66s169

Lance Stroll (Aston Martin) +68s174

Liam Lawson (RB) +69s451

Max Verstappen (RBR) +72s645

Kimi Antonelli (Mercedes) +1 volta

Isack Hadjar (RB) +1 volta

Lewis Hamilton (Ferrari) +1 volta

Nico Hulkenberg (Sauber) +1 volta

Carlos Sainz (Williams) +1 volta

Alexander Albon (Williams) +1 volta

Esteban Ocon (Haas) +1 volta

Yuki Tsunoda (RBR) +1 volta

Franco Colapinto (Alpine) +1 volta

Pierre Gasly (Alpine) +1 volta

NC: Oliver Bearman (Haas)

A Fórmula 1 entra agora na pausa de verão e retorna entre os dias 29 e 31 de agosto, com o GP da Holanda, no circuito de Zandvoort, válido pela 15ª etapa do campeonato 2025.

