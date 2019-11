Libertadores, a expectativa da decisão

Carros com bandeiras, buzinas, e torcedores uniformizados nas mesas dos bares, Campo Grande está pronta para a decisão da Libertadores entre Flamengo e River Plate que ocorre neste sábado e será transmitido às 16h pela Globo, Sport Tv e Fox Sports.

Na capital haverá concentração dos torcedores do Consulado FlaMS, no Arena Píer, localizado na rua Santana 1150, Jardim TV Morena, a partir do 12h. O local tem infraestrutura de comida, lanche e porções, tem espaço para jogar bola e é munido de um telão para a transmissão de jogos.

A escalação do Flamengo confirmada para o jogo de hoje será a mesma que o do confronto contra o Grêmio, com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Filipe Luís; Arão e Gerson; Éverton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabriel.

River Plate entrará em campo com os jogadores Franco Armani, Montiel, Martínez Quarta, Pinola e Casco; Enzo Pérez, Nacho Fernández, Palacios e De La Cruz; Borré e Suárez.

