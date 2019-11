Final da Libertadores terá concentração de flamenguistas na capital

O duelo entre Flamengo contra o River Plate decidindo a Libertadores será neste sábado (23), em Lima no Peru. A partida será transmitida pela Fox Sports, Globo e Sport TV ao vivo às 16h, horário de Mato Grosso do Sul.

A final foi definida após o Rubro Negro passar pelo Grêmio e o River superar o Boca Juniors.

Já se passaram 38 anos desde que o Flamengo disputou uma final de Libertadores em cima do Cobreloa, do Chile, porém as expectativas para o time de Jorge Jesus são boas, já que o técnico é reconhecido por ter inovado a equipe.

Por outro lado temos Marcelo Gallardo como técnico de maior sucesso da história do River Plate, que está comandando o time desde 2014 e levou o time argentino ao título continental de 2015, quando venceu o Tigre mexicano, e de 2018, ao superar o arquirrival Boca Juniors.

Em Campo Grande haverá concentração dos torcedores do Consulado FlaMS, no Arena Píer, localizado na rua Santana 1150, Jardim TV Morena, a partir do 12h. Serão mais de 150 integrantes do fanclube do time carioca para assistir a final da Libertadores. O local tem infraestrutura de comida, lanche e porções, tem espaço para jogar bola e é munido de um telão para a transmissão de jogos.

De acordo com o presidente do consulado FlaMS, Paulo Rios, a expectativa para o jogo é a melhor possível “Temos time para isso, a estrutura pro famengo chegar onde chegou, temos tudo pra conquistar esse campeonato, mas pode acontecer qualquer coisa", afirmou.

O Flamengo disputa a final do campeonato com nomes como o lateral Rafinha, o lateral esquerdo Felipe Luiz a nível de seleção brasileira, Gabriel Jesus que ganhou destaque na artilharia do carioca, e é um dos artilheiros do campeonato brasileiro junto com Bruno Henrique, e com o suporte do zagueiro, Pablo Marí Villar

