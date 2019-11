Após goleada, domingo terá reencontro de Grêmio e Flamengo

Priscilla Porangaba, com informações do GE

O Grêmio busca dar o troco no Flamengo na tarde deste domingo (17), às 15h (MS), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A rodada do Nacional ainda terá mais cinco partidas.

Líder do torneio, com 78 pontos e 11 de vantagem perante o segundo colocado, Palmeiras, o Flamengo vem de empate com o arquirrival, Vasco, por 4 a 4, em jogo adiantado pela 34ª rodada.

O time do técnico Jorge Jesus deve entrar em campo sem cinco titulares - o atacante Bruno Henrique e os meio-campistas Gerson e Willian Arão estão suspensos; o zagueiro Pablo Marí e o atacante Vitinho sofrem de dores musculares.

A provável formação rubro-negra tem Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Rhodolfo e Filipe Luís; Piris da Motta; Everton Ribeiro, Diego, Arrascaeta e Reinier; Gabriel.

Donos da casa, os gremistas estão na quarta colocação, com 56 pontos, e não perdem o posto independente do resultado desta tarde.

O time tricolor, do técnico Renato Gaúcho, não poderá contar com o meia Matheus Henrique e com o zagueiro Kannemann, convocados por Brasil e Argentina, respectivamente.

O Grêmio deve entrar em campo com Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, David Braz e Cortez; Maicon e Darlan; Alisson, Diego Tardelli e Everton Cebolinha; Luciano.

Ainda às 15h, o Palmeiras visita o Bahia na Arena Fonte Nova. Vice-líder, com 67 pontos, o Alviverde se agarra à matemática para manter as esperanças de título. O Tricolor baiano é nono na tabela de classificação, com 43 pontos.

Três confrontos estão marcados para começar às 17h. Em Itaquera, o oitavo colocado Corinthians recebe o sétimo, Internacional. Os dois estão empatados em 49 pontos.

