Libertadores: Bahia e Corinthians começam segunda fase da Pré-Libertadores

A segunda fase da Pré-Libertadores de 2025 começa nesta terça-feira (18) com a participação de duas equipes brasileiras: Bahia e Corinthians. Após o fim da primeira fase, em que Monagas, Alianza Lima e El Nacional avançaram, a competição segue com jogos decisivos para garantir vaga na fase de grupos.

Nesta terça-feira, três partidas marcam o início da segunda fase da competição. Às 18h (horário de Mato Grosso do Sul), o Deportes Iquique recebe o Independiente Santa Fe, enquanto às 20h30, o The Strongest encara o Bahia. O time baiano entra em campo fora de casa em busca de uma vitória importante.

No mesmo horário, Alianza Lima enfrenta o Boca Juniors em outro confronto de peso. O Corinthians, por sua vez, só joga na quarta-feira (19), contra o Universidad Central, também às 20h30.

A Pré-Libertadores de 2025 começou no dia 4 de fevereiro e se estenderá até 12 de março, quando será realizado o sorteio da fase de grupos.

Após essa etapa, a competição entra na fase de grupos, que se prolonga até 28 de maio. A fase eliminatória, que inclui as oitavas, quartas e semifinais, acontecerá entre agosto e outubro, com a grande decisão marcada para o dia 29 de novembro.

