Libertadores e Sul-Americana terÃ£o novo critÃ©rio de desempate em 2026 A

A Conmebol anunciou uma mudança nos critérios de desempate da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana a partir de 2026. Em caso de igualdade de pontos, o confronto direto entre os times passa a ser o principal critério, substituindo o saldo de gols, que agora fica em segundo plano.

Na prática, isso significa que, se duas ou mais equipes terminarem empatadas, serão considerados apenas os jogos entre elas. Primeiro, leva vantagem quem somou mais pontos nesses confrontos. Persistindo o empate, o critério seguinte será o saldo de gols nesses duelos diretos e, depois, o número de gols marcados também apenas nesses jogos.

Se ainda houver igualdade, entram os critérios gerais da fase de grupos: saldo de gols em todas as partidas, número de gols marcados, menos cartões vermelhos, menos cartões amarelos e, por fim, sorteio.

A mudança altera a lógica de classificação ao priorizar o desempenho nos confrontos diretos, reduzindo o peso de goleadas contra outros adversários do grupo.

A fase de grupos das duas competições começa em 7 de abril de 2026. A final da Libertadores está marcada para 28 de novembro, em Montevidéu, enquanto a decisão da Sul-Americana será em 21 de novembro, em Barranquilla.

No principal torneio continental, o Brasil terá como representantes: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras. Atlético-MG, Botafogo, Bragantino, Grêmio, Santos, São Paulo e Vasco.



Confira a nova hierarquia de critérios para desempate:

1. Confronto direto. Serão considerados exclusivamente os jogos entre as equipes empatadas, seguindo os seguintes parâmetros, em ordem de prioridade: maior número de pontos, maior diferença de gols, maior número de gols marcados;

2. Maior diferença de gols na totalidade dos jogos da fase de grupos;

3. Maior número de gols a favor na totalidade dos jogos da fase de grupos;

4. Menor número de cartões vermelhos;

5. Menor número de cartões amarelos;

6. Sorteio.



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