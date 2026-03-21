Menu
Menu Busca sÃ¡bado, 21 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Esportes

Libertadores e Sul-Americana terÃ£o novo critÃ©rio de desempate em 2026 A

A Conmebol prioriza os duelos entre equipes empatadas e redefine a hierarquia usada na fase de grupos

21 marÃ§o 2026 - 18h30Sarah Chaves, com GE
Taças da Conmebol Libertadores e da Sul-AmericanaTaÃ§as da Conmebol Libertadores e da Sul-Americana   (Reuters)

A Conmebol anunciou uma mudança nos critérios de desempate da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana a partir de 2026. Em caso de igualdade de pontos, o confronto direto entre os times passa a ser o principal critério, substituindo o saldo de gols, que agora fica em segundo plano.

Na prática, isso significa que, se duas ou mais equipes terminarem empatadas, serão considerados apenas os jogos entre elas. Primeiro, leva vantagem quem somou mais pontos nesses confrontos. Persistindo o empate, o critério seguinte será o saldo de gols nesses duelos diretos e, depois, o número de gols marcados também apenas nesses jogos.

Se ainda houver igualdade, entram os critérios gerais da fase de grupos: saldo de gols em todas as partidas, número de gols marcados, menos cartões vermelhos, menos cartões amarelos e, por fim, sorteio.

A mudança altera a lógica de classificação ao priorizar o desempenho nos confrontos diretos, reduzindo o peso de goleadas contra outros adversários do grupo.

A fase de grupos das duas competições começa em 7 de abril de 2026. A final da Libertadores está marcada para 28 de novembro, em Montevidéu, enquanto a decisão da Sul-Americana será em 21 de novembro, em Barranquilla.

No principal torneio continental, o Brasil terá como representantes: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras. Atlético-MG, Botafogo, Bragantino, Grêmio, Santos, São Paulo e Vasco.


Confira a nova hierarquia de critérios para desempate:
1.    Confronto direto. Serão considerados exclusivamente os jogos entre as equipes empatadas, seguindo os seguintes parâmetros, em ordem de prioridade: maior número de pontos, maior diferença de gols, maior número de gols marcados;
2.    Maior diferença de gols na totalidade dos jogos da fase de grupos;
3.    Maior número de gols a favor na totalidade dos jogos da fase de grupos;
4.    Menor número de cartões vermelhos;
5.    Menor número de cartões amarelos;
6.    Sorteio.
 

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Hugo Souza, goleiro do Corinthians
Esportes
LesÃ£o tira Alisson de amistosos e Ancelotti chama Hugo Souza, do Corinthians
Sorteio da Copa do Brasil 2024
Esportes
Copa do Brasil chega Ã  quinta fase com 32 times na disputa
Operário carimbou a vaga para a final
Esportes
OperÃ¡rio vence Corumbaense mais uma vez e chega a quarta final seguida no Estadual
Alex Choco marcou três gols na partida
Esportes
Em jogo com trÃªs expulsÃµes, Bataguassu goleia Naviraiense e vai Ã  final do Estadual
Brasil está fora da competição
Esportes
Brasil fica fora do Mundial feminino apÃ³s revÃ©s contra China
Valverde foi o nome do jogo de ida
Esportes
Com boa vantagem, Real quer carimba vaga contra o City na Liga dos CampeÃµes
Seleção do Irã pode jogar no México
Esportes
IrÃ£ pede transferÃªncia de partidas da Copa do Mundo para o MÃ©xico
Carlo Ancelotti fez a última convocação antes da Copa do Mundo
Esportes
Ancelotti faz Ãºltima convocaÃ§Ã£o antes da lista final para Copa e deixa Neymar de fora
Mulheres estão cada vez mais inseridas nos gramados
Esportes
Mulheres quebram barreiras e transformam o futebol de MS com presenÃ§a feminina que faz histÃ³ria
Operário faz cinco jogos na primeira fase, dois em Campo Grande e três fora de casa
Esportes
OperÃ¡rio estreia fora de casa na Copa Verde e terÃ¡ dois jogos em Campo Grande

Mais Lidas

Caso aconteceu em uma escola municipal da cidade
PolÃ­cia
'Namoro' de monitor de escola municipal com menina de 13 anos Ã© descoberto em Campo Grande
Ministro Antonio Carlos Ferreira
PolÃ­tica
Corregedor nega produÃ§Ã£o antecipada de provas solicitada do PL contra desfile no Carnaval
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
PolÃ­cia
AGORA: Com sinais de violÃªncia, homem Ã© encontrado morto no centro da Capital
Vítima foi levada ao CRS Coophavila
PolÃ­cia
BebÃª morre apÃ³s quadro respiratÃ³rio e suspeita de broncoaspiraÃ§Ã£o em Campo Grande