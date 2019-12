Liverpool bate Flamengo, e é campeão mundial

Liverpool venceu o Flamengo na decisão do Mundial de Clubes por 1x0, neste sábado (21), no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar.

O gol do título foi de Firmino, garantindo a vitória do time inglês. O time do técnico Jorge Jesus esteve melhor no 1º tempo, e fez um jogo equilibrado até aos 30 minutos do segundo tempo, quando o time inglês cresceu na partida. Com o empate no tempo normal, jogo foi para a prorrogação, onde Firmino, que já havia chutado uma bola na trave, fez o gol do título.

Com essa conquista, o Liverpool, devolve a derrota de dezembro de 81, quando a taça ficou com o time carioca.

Apesar de ter conquistado a Liga dos Campeões da Europa em seis oportunidades, o time inglês nunca havida vencido a disputa pelo mundial de clubes .

